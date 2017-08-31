سفير روسيا الجديد في أمريكا يصل واشنطن

موسكو - أ ش أ:

وصل السفير روسيا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي انتونوف، إلى واشنطن، اليوم الخميس، ليتولى مهام منصبه.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن انتونوف سيحل مكان سيرجي كيسلياك الذي استكمل ولايته في واشنطن في 22 يوليو الماضي.

ولم يعلق البيت الأبيض على وصول السفير الروسي الجديد إلى واشنطن، لكنه ما زال يتطلع إلى الحفل الذي سيقدم فيه انتونوف وثائق تفويضه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما قال عضو رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السفراء الأجانب المعينين حديثا سوف يسلمون وثائق التفويض إلى ترامب الأسبوع القادم، بيد انه لم يحدد مكان المراسم.​