المجر تطلب من الاتحاد الأوروبي تحمل نصف تكلفة سياج حدودي

بودابست - (د ب أ):

قال مسؤول مجري، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان طلب من المفوضية الأوروبية أن تتحمل نصف فاتورة بناء سياج شيدته حكومته على طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من التقدم.

وقال يانوس لازار وزير شؤون مجلس الوزراء للصحفيين إنه "إذا ما تحدثنا عن التضامن الأوروبي، فيجب أيضا أن نبحث حماية الحدود. التضامن سيكون قابلا للتطبيق هناك أيضا... وأعباء ذلك يجب أن يتم تقاسمها".

ووفقا للمسوؤل المجري، فقد انتهت المجر من السياج قبل نحو عامين في منتصف سبتمبر في ذروة تدفق اللاجئين إلى منطقة البلقان وبلغت تكلفته 400 مليون ويورو.

وفي البداية، حول السياج تدفق المهاجرين إلى كرواتيا وسلوفينيا. غير أن دولا أخرى على طريق البلقان قد أغلقت هي الأخرى حدوها منذ ابريل 2016. ،وكان قد مر أكثر من مليون شخص الحدود في الأشهر الاثني عشر شهرا السابقة على ذلك التاريخ.