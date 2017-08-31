ضبط صاحب شركة استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالنزهة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس ، في ضبط صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تنفيذ أعمال تشطيبات بالتقسيط دون إنهاء تلك الأعمال أو رد المبالغ المستولى عليها.

فريق البحث بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكن من ضبط المتهم "محمد س."، 49 سنة ، صاحب شركة المدينة المنورة للمقاولات، وبحوزته 57 ألف جنيه، وهاتفي محمول.

أقر المتهم بإنشائه شركة لأعمال التشطيبات والمقاولات، واستيلاءه على مبالغ مالية من المواطنين قدرت بنحو 9 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المبالغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات حوادثه، وأقر بشراء بعض الشاليهات بمنطقة بورتو السخنة، وإيداع باقي المبالغ بحسابه ببنكي " CIB - كريدي أجريكول".

حُررت المحاضر اللازمة، أحالها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.