أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب شركة استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالنزهة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب شركة استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالنزهة

08:20 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط صاحب شركة استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالنزهة

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس ، في ضبط صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تنفيذ أعمال تشطيبات بالتقسيط دون إنهاء تلك الأعمال أو رد المبالغ المستولى عليها.

فريق البحث بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكن من ضبط المتهم "محمد س."، 49 سنة ، صاحب شركة المدينة المنورة للمقاولات، وبحوزته 57 ألف جنيه، وهاتفي محمول.

أقر المتهم بإنشائه شركة لأعمال التشطيبات والمقاولات، واستيلاءه على مبالغ مالية من المواطنين قدرت بنحو 9 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المبالغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات حوادثه، وأقر بشراء بعض الشاليهات بمنطقة بورتو السخنة، وإيداع باقي المبالغ بحسابه ببنكي " CIB - كريدي أجريكول".

حُررت المحاضر اللازمة، أحالها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في 3 خطوات.. كيف خدعت "قاصر أكتوبر" والدها انتقامًا لحبيبها السوري؟

    أخبار

  • إحباط ترويج كيلو أفيون و8 آلاف قرص بمنطقة السلام

    أخبار

  • كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن في الزاوية الحمراء

    أخبار

  • قبل العيد.. القبض على "عرباوي" حول فناء مدرسة إلى حظيرة مواشي

    أخبار

إعلان

21d91396b4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا