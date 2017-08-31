في 3 خطوات.. كيف خدعت "قاصر أكتوبر" والدها انتقامًا لحبيبها السوري؟

كتب - محمد شعبان:

"عمري ما شوفت أب يساعد الخاطفين بخطف بنته.. ماتخفش هنرجعلك بنتك"، هذه الكلمات كانت مضمون رسالة تلقاها "أبو النجا" صاحب شركة لتجارة السيراميك عقب اختفاء ابنته بأكتوبر.

الرسالة الأولى لم تكن الأخيرة، تلقى صاحب الـ44 سنة، رسالة ثانية عبر هاتفه المحمول "إيه رأيك بنتك غبية فكرت إنها هتكسب 10 آلاف جنيه بس خسرت حياتها.. لدرجة دي مش هماك، عايز فلوس بكرة وهقولك كام وفين".

هرع الأب إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وطلب مقابلة رئيس المباحث المقدم إسلام المهداوي، وأخبره باختفاء ابنته "هدير" 14 سنة، ولم يتهم أو يشتبه في وقوف أحد وراء اختفائها.

تحريات الرائد عصام نصير، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، كشفت أن الفتاة على علاقة عاطفية بشاب سوري يدعى "م. ن."، 22 سنة، لكن تلك العلاقة لم تكلل بالنجاح مع رفض والدها، وتهديده له ومنعه من الاتصال بها.

بالتنسيق مع قطاع المعلومات ومباحث الاتصالات، تم تحديد مكان الفتاة -خلال 24 ساعة- خلف مصلى السيدات بمسجد الحصري بالحي السابع، وأمكن التوصل إليها وعُثر بحوزتها على 470 جنيها، و9 شرائح هاتف محمول من بينها الأرقام المستخدمة في الواقعة.

أمام العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قررت الفتاة أنها تعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب سوء معاملة والديها لها، ورفض والدها ارتباطها بالشاب السوري، لافتة إلى أنها تركت المنزل، وقامت بشراء الشرائح لإرسال رسائل إلى والدها.

وتم ضبط الشاب السوري الذي يقيم بالحي الثاني، الذي نفى عمله بترك "هدير" لمنزل أسرتها، وإرسال رسائل إلى والدها، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.