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محادثات بين أمير الكويت وترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

محادثات بين أمير الكويت وترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

08:06 م الخميس 31 أغسطس 2017

محادثات بين أمير الكويت وترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

الكويت – (أ ف ب):

يجري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد في واشنطن الأسبوع المقبل، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي، فيما لا تزال أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تعصف بالخليج.

وبرزت الكويت كوسيط رئيسي بعد ما قطعت والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في 5 يونيو الفائت.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الشيخ صباح سيغادر الجمعة متوجها إلى الولايات المتحدة "الصديقة" في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع ترامب الخميس 7 سبتمبر في واشنطن.

وأعطت واشنطن إشارات متباينة حول سياستها في الخليج.

وفور قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، أبدى ترامب تأييدا كبيرا للسعودية، لكن بعض المسؤولين الآخرين وبينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون تبنوا لهجة أكثر اتزانا.

والرياض والدوحة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

واختار ترامب السعودية لتكون أولى زياراته الخارجية كرئيس لبلاده في مايو قبل أسبوعين من نشوب أزمة الخليج.

فيما تستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية كبيرة تتضمن مركز قيادة يدير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الجماعات المتطرفة وبالتقرب من إيران وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

هذا المحتوى من

AFP

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