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تنظيم وقفة احتجاجية ضد الإخوان أمام مجمع المحاكم بالمنصورة

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تنظيم وقفة احتجاجية ضد الإخوان أمام مجمع المحاكم بالمنصورة تنظيم وقفة احتجاجية ضد الإخوان أمام مجمع المحاكم بالمنصورة

نظم أهالى شارع الترعة وقفة احتجاجية ضد جماعة الإخوان أمام مجمع المحاكم بالمنصورة، اليوم الخميس، للتأكيد على تأييد القوات المسلحة والشرطة.

وتأتى هذه التظاهرة خلال التجديد لاثنين من المتهمين بالمشاركة فى أعمال العنف بشارع الترعة بين الاخوان والأهالى، وهتف المتظاهرون ضد الإخوان، وقاموا بتعليق لافتات للجيش والشرطة ورفعت أعداد كبيرة من صور الفريق السيسى.

وأعلن الأهالى عن تنظيم مسيرة حاشدة، مساء الخميس، والاعتصام بشارع الترعة للخروج بمسيرة ضخمة، يوم الجمعة، لتفويض القوات المسلحة لمواجهة العنف والإرهاب.

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