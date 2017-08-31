لافروف يعرب عن قلقه إزاء تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة

موسكو - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون، عن قلقه إزاء ماوصفته موسكو بأنه "تصاعد للتوتر" بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، لها أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين بدأ من جانب الولايات المتحدة لإطلاع روسيا على مطالبة واشنطن لموسكو بخفض حجم تمثيلها الدبلوماسى فى الولايات المتحدة.

وقال البيان إن التوترات "لم تبدأ من جانبنا".

وأضاف "أن موسكو ستدرس بعناية الإجراءات الجديدة التي أعلنها الأمريكيون وبعدها سيتم إرسال رد فعلنا".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طالبت، اليوم الخميس، روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وبتخفيض الوجود الدبلوماسي الروسي في واشنطن ونيويورك بحلول يوم السبت مع إغلاق ملحق مكتب المحفوظات في واشنطن وملحق تابع للقنصلية الروسية فى نيويورك.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يوليو الماضي أنه يتعين خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا ردا على العقوبات الجديدة التي مررها الكونجرس الأمريكي.