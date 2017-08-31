"داعش" يتبنى الهجوم على تمركز للجيش الليبي جنوب شرق مدينة سرت

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزاً للجيش الليبي عند مدخل منطقة النوفلية جنوب شرقي مدينة سرت.

وقال مسؤول الإعلام والتوثيق لقوات القاطع الرابع‏ لدى ‏مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المنذر الخرطوش ‏اليوم الخميس عبر حسابه الخاص على فيس بوك ، إن هذا الهجوم تنبيه من الجماعات الإرهابية أن "القاعدة و داعش" موجودة في سرت وتنتظر الفرصة المناسبة للهجوم وتدمير المنشآت في الهلال النفطي .

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت اليوم الخميس في بوابة النوفلية (120كم جنوب شرق مدينة سرت).

واكدت مصادر مطلعة بأن السيارة كان يقودها انتحاري استهدف بها البوابة التي يتمركز بها عناصر من مديرية أمن سرت وجنود من القوات المسلحة.​