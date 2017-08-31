وائل جمعة عن هزيمة المنتخب: كل اللاعيبة بتحلق.. ويجب منح الفرصة لهذا اللاعب

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علق وائل جمعة، محلل قنوات beIN SPORTS، على هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، قائلًا «كل اللاعيبة بتحلق، ونفس أخطاء مباراة تونس حصلت النهاردة تاني».

وأضاف «الصخرة»، أن المنتخب كان يفتقد للاصرار، وكان على اللاعبين أن يؤدوا بحماس أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن الهزيمة أعادت منتخب غانا للمنافسة مجددًا.

وتابع مدافع الفراعنة السابق، أنه يجب على الأرجنتيني هيكتور كوبر، الاعتماد على صالح جمعة بشكل أكبر من ذلك في الفترة المقبلة.

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وتغلب المنتخب الأوغندي، على ضيفه المصري بهدف دون رد،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

بهذه النتيجة رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخبنا صاحب المركز الثاني.

