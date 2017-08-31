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برلماني بالفيوم: «المنتخب عرة والمدرب حيوان واتحاد الكرة حرامي»

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برلماني بالفيوم: «المنتخب عرة والمدرب حيوان واتحاد الكرة حرامي» برلماني بالفيوم: «المنتخب عرة والمدرب حيوان واتحاد الكرة حرامي»

التحرير

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استنكر عدد من أهالي محافظة الفيوم ما كتبه المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم عن خسارة المصري أمام أوغندا.

وذكرت الصفحة الرسمية لوالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كلاما مسيئا لفريق المنتخب القومي لكرة القدم، ولم تتأكد "التحرير" من صحة الصفحة.

 وتداول رواد مواقع اتواصل الاجتماعي صورا لما قاله والي - بحسب صفحته على «فيسبوك»- والتي وصف خلالها المنتخب بـ«العرة»، ومدربه الأرجنتيني هيكتور  بـ«الحيوان».

 قائلين أنه لا يصح أن تصدر مثل هذه الألفاظ من عضو مجلس نواب، وأنه حتى لو هُزم المُنتخب فلا يصح أن يصفه بهذا اللفظ.

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وذكر المنشور المنسوب لوالي: «عايزين الفريق العرة ده اللي بيدربه كوبر الحيوان ده يروح علشان يفضحنا... ده اتبهدل من أوغندا.. معقوله اتحاد الكرة الحرامي مش حاسس بالمصيبة دي».

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وتغلب المنتخب الأوغندي على المصري بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. 
 

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التحرير

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