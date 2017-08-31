حازم إمام ينتقد كوبر: «عندنا لاعيبة لازم تغير طريقتك» (فيديو)

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انتقد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، طريقة لعب المنتخب الوطني أمام أوغندا، مشيرًا إلى أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب متحفظ بشكل أكثر من اللازم، ووقع في نفس أخطاء مباراة تونس.

وأضاف «إمام»، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن المنتخب بحاجة إلى تغيير لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله السعيد الذي يحتاج لراحة بسبب الاجهاد الواضح عليه، معلقًا: «معندناش لاعيب بيخترق دفاع المنافس، ومفيش أى مجازفة في الملعب».

وتابع النجم الدولي السابق، «إحنا عندنا لاعيبة كويسة بس لازم كوبر يغير طريقة لعبه وبعض الأفراد، لإن الطريقة دي ما تمشيش مع لاعيبة كتير».

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وتغلب المنتخب الأوغندي، على ضيفه المصري بهدف دون رد،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.