أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حازم إمام ينتقد كوبر: «عندنا لاعيبة لازم تغير طريقتك» (فيديو)

Google+ Print
حازم إمام ينتقد كوبر: «عندنا لاعيبة لازم تغير طريقتك» (فيديو) حازم إمام ينتقد كوبر: «عندنا لاعيبة لازم تغير طريقتك» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد حازم إمام، نجم نادي السابق، طريقة لعب الوطني أمام أوغندا، مشيرًا إلى أن هيكتور  المدير الفني للمنتخب متحفظ بشكل أكثر من اللازم، ووقع في نفس أخطاء مباراة تونس.
وأضاف «إمام»، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن المنتخب بحاجة إلى تغيير لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله السعيد الذي يحتاج لراحة بسبب الاجهاد الواضح عليه، معلقًا: «معندناش لاعيب بيخترق دفاع المنافس، ومفيش أى مجازفة في الملعب».

وتابع النجم الدولي السابق، «إحنا عندنا لاعيبة كويسة بس لازم كوبر يغير طريقة لعبه وبعض الأفراد، لإن الطريقة دي ما تمشيش مع لاعيبة كتير».

شاهد أيضا

وتغلب المنتخب الأوغندي، على ضيفه المصري بهدف دون رد،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)