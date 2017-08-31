موقع التنسيق يفتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني غدًا

كتب- محمد قاسم:

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، غدًا الجمعة، تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والطلاب المتخلفين من التحويل الإلكتروني في المرحلتين الأولى والثانية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن باب التسجيل سيستمر حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

​وبلغ عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة 194899 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.