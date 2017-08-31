العيد مبهج ولكن.. كيف تتخلصين من «رائحة الأضحية» في منزلك؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يقترب عيد الأضحى بنفحاته المبهجة التي تبلغ ذروتها في أول أيامه، حيث ذبح الأضحية وصلاة العيد.

وبالرغم من السعادة التي تغمر الجميع في هذه الأوقات، فإن العديد من ربات البيوت تعانين من مشكلات ربما تنغص عليهن فرحة العيد، وهي رائحة الذبح والدماء التي ترفض مفارقة المنزل.

وفيما يلي نستعرض طرق وخطوات بسيطة للتخلص من هذه الرائحة بسهولة:

1- تنظيف اللحوم

في البداية يجب عليكِ اختيار جزار يتسم بالنظافة، حيث سيحرص على تقديم اللحوم نظيفة، والتخلص من دمائها وشوائبها، وعليك توجيهه بتقسيمها وتعبئتها قبل العودة إلى منزلك، حتى لا تفسدي رائحته في حال قيامك بالأعمال التي يجب أن يقوم بها الجزار.

2- المطبخ

بعد الانتهاء من تقسيم وتوزيع اللحوم اغسلي رخام المطبخ وجميع مفارشه بالماء الساخن، ومسحوق قوي المفعول، وضعي معطرات الملابس حتى تتخلصي من أي رائحة كريهة ناتجة عن دماء الذبيحة.

شاهد أيضا

3- البخور والمعطرات

تتجه جميع ربات البيوت لإشعال عيدان البخور، ولكن قد تكون رائحته غير قوية، لذلك يمكنك الاعتماد على البخور الذي يوضع في المبخرة مع الفحم، لأنه سيُوزع بشكل جيد وأقوى، خاصةً في المطبخ ومدخل المنزل، مع رش معطرات الجو.

4- الفانيليا

تعتبر الفانيليا من أهم الطرق المساعدة على التخلص من رائحة الذبح، فعليك باستخدامها بشكل مختلف، بتفريغ "كيسين" صغيرين من الفانيليا - بما يعادل ملعقتين - في وعاء مسطح، ثم ضعيه على نار هادئة فوق أصغر شعلة في البوتاجاز، وفي بداية احتراق الفانيليا أطفأي النار لتبدأ في توزيع رائحتها الرائعة داخل منزلك.

5- الفحم

لا تنسِ الفحم وفائدته الرائعة في التخلص من الروائح الكريهة، وكذلك الروائح النفاذة، حيث يمكنك وضعه في الفريزر وفي أركان المطبخ ليقوم بسحب روائح اللحوم.