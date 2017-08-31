بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مراكز إدفو والرديسية وكوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، جولة ميدانية بمراكز إدفو والرديسية وكوم امبو، للإطمئنان على حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى.

شملت جولة المحافظ تفقد الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة إدفو لمتابعة مستوى النظافة العامة ومدى التزام الباعة الجائلين بخطوط التنظيم وعدم وجود تعديات وإشغالات.

وفي السياق، وجه المحافظ رئيس مدينة إدفو بوضع خريطة مرورية جديدة لتحقيق السيولة المطلوبة، والبدء في أعمال التطوير والتجميل داخل المحاور والشوارع والميادين الرئيسية وخاصة طريق المعبد، من أجل إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المدينة السياحية.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مدينة الرديسية، حيث تفقد أعمال النظافة الجارية بالشوارع والحدائق، ورافقته خلال الزيارة، فاطمة إبراهيم رئيس المدينة.

كما تفقد المحافظ الساحة المخصصة لأداء صلاة العيد بالمدرسة الثانوية الصناعية، وذلك ضمن 3 ساحات، ثم زار مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد، والذي تم افتتاحه مؤخرًا بالجهود الذاتية.

وفي ختام جولته، تفقد شارع بورسعيد التجاري وسط مدينة كوم أمبو، والذي شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات والإشغالات، كما تفقد بعض الشوارع الرئيسية الأخرى، والتي تمكنت الحملات بها من إزالة 160 حالة إشغال وتعدى خلال الأيام الماضية.​