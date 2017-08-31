الولايات المتحدة تطالب روسيا باغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو

واشنطن - (د ب أ):

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، روسيا باغلاق قنصليتها فى سان فرانسيسكو ردا على مطالب موسكو "غير المبررة" بخفض حجم البعثة الأمريكية فى روسيا.

كما طالبت الولايات المتحدة بتخفيض الوجود الدبلوماسي الروسي في واشنطن ونيويورك بحلول يوم السبت مع اغلاق ملحق مكتب المحفوظات فى واشنطن و ملحق تابع للقنصلية الروسية فى نيويورك.

وتقلل هذه الخطوة عدد القنصليات العاملة لكل دولة في اراض الدولة الأخرى إلى ثلاث قنصليات.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن فى يوليو الماضى أنه يتعين خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى روسيا ردا على العقوبات الجديدة التى مررها الكونجرس الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ، إنها امتثلت لمطالب روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت "نعتقد أن هذا العمل لا مبرر له ويضر بمجمل العلاقات بين بلدينا".