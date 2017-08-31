قطر تأسف لانعدام تحرك المجتمع الدولي إزاء أزمة الخليج

بروكسل – (أ ف ب):

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، عن أسفه لعدم تحرك المجتمع الدولي في الوقت الذي ترفض فيه الدول الخليجية ومصر المقاطعة للدوحة أي تفاهم.

وقال الشيخ محمد "هناك استمرار في سلوكهم ومنهجيتهم (...) من أجل عدم التوصل الى حل، بل لمواصلة حصار قطر (...) وعدم احترام القانون والنظام الدوليين".

قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو علاقاتها مع الدوحة، كما فرضت عقوبات لا سابق لها بما في ذلك الحظر البحري والجوي، ما نجم عنه أسوأ أزمة في الخليج منذ سنوات.

وتابع وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي في بروكسل "هذا لا يفيد أحدا كونه يشكل سابقة في العالم مع انعدام اي تحرك من المجتمع الدولي في حين أنهم يفرضون عقوبات أحادية على دولة من دون مسوغ شرعي".

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الجماعات المتطرفة والتقرب من إيران.

يشار إلى أن الوساطة التي تحاول الكويت القيام بها وصلت إلى طريق مسدود.