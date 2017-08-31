محافظ الإسكندرية يتفقد السيولة المرورية بالموقف الجديد (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الخميس، الموقف الجديد بنطاق حي غرب، وذلك للتأكد من سير الحركة المرورية بالموقف وتوافر سيارات لنقل الأهالي من وإلى المحافظة بأسعار مناسبة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع جميع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين بالموقف، وإزالة معوقات حركة المرور والمارة، كما تم سحب بطاقات وتراخيص كل المحال المخالفة والمتعدية على حرم الطريق داخل الموقف، مؤكدًا على المسؤولين بوضع آلية لمتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى وتكثيف حملات الرقابة، والتواجد بصفة مستمرة للتأكد التام من إزالة المخالفات به، موجهًا بعدم وقوف أي سيارة أجرة خارج الموقف، منعًا للتكدس وحفاظًا على السيولة المرورية.

ووجه سلطان باستغلال المساحات داخل الموقف، والاستخدام الأمثل لها، واستفسر خلال تواجده من المواطنين عن أسعار خطوط المواصلات في الموقف ومدى التزام السائقين بها، كما استمع لكل شكاوى المواطنين موجهًا المسؤولين بالتعامل معها فورًا.

على صعيد ذاته، كلف المحافظ رئيس حي غرب وجميع الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات وإشغالات الطريق، وجميع التعديات على حرم الطريق العام والمتسببة في إعاقة حركة المرور والمارة.

وأكد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية بالموقف، والتفتيش على تسعيرة وسائل المواصلات، منعًا لاستغلال المواطنين وحل كل المشكلات التي تواجه المواطنين في الحال، والتشديد على جميع السائقين بعدم المخالف التسعيرة وعدم الزيادة عليها، لافتًا إلى أنه سيتم المحاسبة الفورية على أي تقصير في ذلك، مشيرًا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة.​