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تعرف على فوائد تناول الكبدة صباح أول أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

تعرف على فوائد تناول الكبدة صباح أول أيام عيد الأضحى

07:00 م الخميس 31 أغسطس 2017

تعرف على فوائد تناول الكبدة صباح أول أيام عيد الأضحى

تناول الكبدة

 كتبت-نرمين الجلاد:

تعتبر الكبدة الوجبة المفضلة في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعتبر الكبدة من أهم الاطعمة التي تأتي بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، لذلك يقدم لكم موقع" LIVESTRONG "فوائد تناول الكبدة على جسم الأنسان:

1-يساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ب12.

2- يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وجعله أكثر مقاومة للأمراض.

3-تتميز الكبدة بقيمة غذائية عالية،‏ فهي تحتوي علي نسبة قليلة من ‏ المشبعة‏،‏ بالإضافة الي احتوائها على الفيتامينات والمعادن في الكبدة.

4-يحتوي الكبد على حمض البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تسير داخل الجسم والتي من خلالها يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى  تساعد أيضا في تكوين عضلات الجسم. 

5- مصدر طبيعي للإنزيم المساعد  Q10 و المهم للوظيفة القلب والأوعية الدموية و الحماية من السرطان.

6-تعتبر كبدة الغنم من أغنى مصادر البروتينات ،ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون بالإضافة إلى أنها لا تسبب زيادة في الوزن، وتحتوي على فيتامين "ب1 وب2 وب12 وب6" ونسبة كبيرة أيضاً من الحديد، وتحتوي أيضاً على عنصر الزنك والنحاس المفيدة لجسم الإنسان.

 

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مصراوي Masrawy

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