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منتخب مصر والأعياد «دونت ميكس»

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منتخب مصر والأعياد «دونت ميكس» منتخب مصر والأعياد «دونت ميكس»

التحرير

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تلقى منتخب هزيمة غير متوقعة في لقاء أوغندا بالجولة الثالثة من تصفيات 2018 في بهدف دون رد.

وتراجع للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما احتلت أوغندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليبدأ منتخبنا الدخول في «حسبة برما» مع منافسيه خاصة أوغندا وغانا.

ويبدو أن منتخب مصر لايعرف طعم الفوز في الأعياد، بمعنى أن الثنائي "دونت ميكس" مع بعضهما البعض.

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منتخب مصر سبق وأن تلقى هزيمة تاريخية أمام غانا خلال عيد الأضحى المُبارك بنتيجة 6/1 في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2014 في كوماسي، وهي الهزيمة التي كتبت نهاية مشوار الأمريكي بوب برادلي في قيادة الفراعنة، ورحل بعد لقاء غانا الثاني في الجولة الأخيرة للتصفيات، والذي فاز به الفراعنة 2/1.

واليوم وفي يوم عرفة «وقفة عيد الأضحى» يتلقى المنتخب خسارة جديدة أمام أوغندا ويُعقّد موقفه في المجموعة بعد أن وصل للنقطة السادسة، في المركز الثاني، خلف نظيره الأوغندي المتصدر بسبع نقاط.

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التحرير

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