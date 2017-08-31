كوبر: أرضية الملعب سبب الخسارة.. ومباراة العودة ستشهد تغييرات

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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن سوء أرضية ملعب كمبالا، الذي أقيمت عليه المباراة أمام المنتخب الأوغندي، كانت سببًا في خسارة اليوم.

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المباراة صعبة ومعقدة وزاد من صعوبتها سوء أرضية الملعب التي عقدت الأمور كثيرًا في المباراة مؤكدًا أنه حاول تغيير الطريقة أكثر من مرة في المباراة ولكن الظروف لم تخدمه.

وتابع "كهربا لاعب كبير ومهم وله تحركات إيجابية وخططية في الملعب وقادر على أن يشكل خطورة مع صلاح وقرارنا في مشاركته بالمباراة كرأس حربة صريح.

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وتابع "الهزيمة هي السبب وراء توجيه الانتقادات لأداء بعض اللاعبين في المباراة اليوم ولكن لو حققنا الفوز لاختلف الحديث تمامًا".

واختتم "قد تشهد مباراة العودة بعض التغييرات في التشكيل ولكن بعد أن نحلل أداء المباراة اليوم ونحدد التغييرات التي نقوم بها ومازال هناك 9 نقاط في المجموعة وفرص التأهل للمونديال مازالت متاحة".