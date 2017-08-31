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أيمن يونس يفتح النار على المنتخب: مفيش رجولة والخسارة من أوغندا «نكتة»

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أيمن يونس يفتح النار على المنتخب: مفيش رجولة والخسارة من أوغندا «نكتة» أيمن يونس يفتح النار على المنتخب: مفيش رجولة والخسارة من أوغندا «نكتة»

التحرير

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فتح أيمن يونس، لاعب السابق، النار على لاعبي الوطني، بعد الهزيمة أمام نظيره الأوغندي، قائلًا «أداء مخجل، مفيش نخوة ومفيش رجولة».


وأضاف «يونس»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن منتخب أوغندا كان غائبًا في بداية المباراة بسبب لعب بطريقة 4-4-2، قبل أن يعيدهم  هيكتوركوبر للقاء باعادة محمد صلاح لمركز الجناح الأيمن.


وتابع، «مستوى أوغندا محدود، لكن أداء لاعبي مصر الساذج في بعض الأوقات منحهم الفوز»، مختتمًا «الخسارة من أوغندا نكته لا يصدقها أحد، لكنها قد تكون بمثابة جرس الإنذار».
 

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تغلب المنتخب الأوغندي، على ضيفه المصري بهدف دون رد،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.  

بهذه النتيجة رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخبنا صاحب المركز الثاني. 

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التحرير

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