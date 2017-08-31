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مرتضى منصور: نرتب لزيارة النائب العام العسكري للإفراج عن جماهير الزمالك (فيديو)

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مرتضى منصور: نرتب لزيارة النائب العام العسكري للإفراج عن جماهير الزمالك (فيديو) مرتضى منصور: نرتب لزيارة النائب العام العسكري للإفراج عن جماهير الزمالك (فيديو)

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن الجميع في يتمنى عودة الجمهور للمدرجات من جديد، مضيفًا أنه يتمنى عودة الجمهور المحترم للمدرجات الذي يشجع فريقه من غير سباب وتكسير للمدرجات.

وأضاف منصور، أن الأهالي هم من يدفعون ثمن ما يقوم به أولادهم في المدرجات من شغب وتكسير للمدرجات، مطالبًا الأسرة "الأب – الأم"، بضرورة مراقبة أولادهم وحثهم على الأفعال الصحيحة، مؤكدًا أنه سيقف بجوار الشباب المحبوسين في مباراة الزمالك وأهلي طرابلس بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي، وبسعى لخروجهم من السجن.

وأكد مرتضى منصور، أنه سيحاول إيجاد مخرج لخروج هؤلاء الشباب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح صاحب قلب كبير وسيقدر ذلك.

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ولفت مرتضى، إلى أن القضاء العسكري قضاء محترم يترأسه اللواء عماد عبد العزيز وراجل عادل، منوها إلى أن القانون العسكري مثل القانون العادي.

وأكد مرتضى منصور، أن هناك ترتيبا للقيام بعمل زيارة للواء عماد عبدالعزيز رئيس القضاء العسكري، واللواء صلاح النائب العام العسكري، من أجل الوصول لحل، متمنيا أن يكون هذا هو الدرس الأخير لهؤلاء الشباب.

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التحرير

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