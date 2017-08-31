"القومي للمرأة" بالقليوبية يُفعل حملة "إمسك متحرش" في العيد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن المجلس قرر تفعيل حملة "إمسك متحرش"، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، بدءًا من أول أيام العيد، وذلك للحد من ظاهرة التحرش التي تهدد المجتمع من وقت لأخر، وخاصة في المناسبات والأعياد.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، في تصريحات لها اليوم الخميس: "يجب أن نقف على الأسباب التي أدت بالمجتمع خلال هذه الفترة لانتشار تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، ويجب أن نعالج المشكلة بأسلوب تربوي توجيهي حتى لا ندمر مستقبل الشاب لو عاملناه كمجرم، وفي نفس الوقت يجب أن يعاقب بالعقوبات البديلة، وذلك لإصلاح سلوكه فلا عقاب فقط ولا توجيه فقط، ولكن إصلاح سلوك المجتمع يجب أن يكون بالتقويم والعقاب لأنهم وجهان لعملة واحدة".

وأضافت الدكتورة جيهان أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين للحد من ظاهرة التحرش، كما سيتم تفعيل وحدة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القليوبية.

وأكدت أن اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، كان قد وعد بتوفير ضابطة في كل أقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية، وذلك لمساعدة السيدات والحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن أهم العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة التحرش هي غياب دور الأسرة في توجيه الشباب في ظل انشغالها بكسب العيش إضافة إلى انتشار البطالة والفقر والعشوائيات والمخدرات.​