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محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

06:56 م الخميس 31 أغسطس 2017

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محافظ السويس يستقبل المصطافين بطريق القطامية (صور)

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محافظ السويس يستقبل المصطافين بطريق القطامية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمستشفى جمال حمادة الخيري المركزي في منطقة غيط العنب، ومستشفى القباري العام، والتابعين لحي غرب، للتأكد من كفاءة العمل بهما والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية وخاصة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ببذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنين، كما استفسر سلطان من المرضى عن مستوى تقديم الخدمات وحسن المعاملة لهم، وتقديم أوجه الرعايا لهم، ومدى توافر الأدوية بالمستشفى.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة والعمليات، ووحدات الغسيل الكلوي، والطوارئ، وغرف حجز المرضى، وبنك الدم للتأكد، للتأكد من توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، والعيادات الخارجية، وأقسام الأشعة، واستمع إلى طلبات اهالى المرضى، وكلف رئيس حي غرب بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للمرور المفاجئ على المستشفى لتفقد الوضع بها وحال المرضى وتواجد الأطباء وخاصة خلال مواسم الأعياد.​

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