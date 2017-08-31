السيطرة على حريق بفلنكات محطة سكة حديد بركة السبع
السيطرة على حريق بفلنكات محطة سكة حديد بركة السبع
06:53 م الخميس 31 أغسطس 2017
ارشيفية
المنوفية - مروة فاضل:
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بفلنكات السكة الحديد، إلى جانب محطة قطار بركة السبع.
تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد عتمان، إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، باندلاع حريق في فلنكات للسكة الحديد القديمة المخزنة على حوالي ٥٠ مترًا بمحطة سكة حديد بركة السبع.
تمت السيطرة على الحريق، وندب النيابة لمعاينة لموقع الحادث.
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