محافظ السويس يستقبل المصطافين بطريق القطامية (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، اليوم الخميس، الخدمات الأمنية والكمائن بطريقي "السويس - السخنة"، و"السخنة - القطامية"، الرابطين بين السويس والمحافظات المجاورة؛ وذلك للوقوف على التواجد المروري والأمني.

وحرص المحافظ على استقبال الزوار الوافدين على السويس لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بالمنتجعات والقرى السياحية في السخنة، وذلك ببوابة الرسوم بطريق القطامية.

وقدم مجموعة من شباب طلائع السويس الورود والهدايا التذكارية للمصطافين الوافدين على السخنة، وحرص المحافظ على لقاء بعض مسؤولي القرى السياحية، وطالبهم بتشجيع السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ محمد جودة، مدير عام التنشيط السياحي بالسويس، بإعداد برنامج للاحتفال باليوم السياحة العالمي الموافق 27 سبتمبر، وتنظيم حفل غنائي كبير يساهم في الترويج للسياحة بمصر، والتركيز على زيادة الوعي في المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. ​