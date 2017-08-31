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مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة خارج سرت الليبية

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مصراوي Masrawy

مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة خارج سرت الليبية

06:28 م الخميس 31 أغسطس 2017

مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة خارج سرت الليبية

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ): 

لقي جنديان حتفهما وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة سرت الليبية.

وقال موقع بوابة افريقيا إن السيارة كان يقودها انتحاري استهدف بوابة النوفلية ،التي تقع على مسافة 120 كيلومتر جنوب شرق مدينة سرت، والتي يتمركز بها عناصر من مديرية أمن سرت وجنود القوات المسلحة.

من جانبه، أكد العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن تفجيرا انتحاريا استهدف نقطة تفتيش بوابة النوفلية وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد مديرية أمن سرت وإصابة آخرين.

وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، في بيان أذاعته وكالة "أعماق" الذراع الإعلامي للتنظيم.

وقالت أعماق إن العملية، التي نفذت بسيارة مفخخة استهدفت تجمعا لقوات الجيش الليبي بقيادةالمشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي"، في النوفلية.

وفي ديسمبر الماضي ، أعلنت الليبية المدعومة من الامم المتحدة في العاصمة طرابلس انها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة سرت، بعد حملة عسكرية دعمتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش استمرت ثمانية اشهر.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غربا)، وهما الوفاق الوطني ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، و"الإنقاذ" المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب " في مدينة البيضاء (شرقا)،

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