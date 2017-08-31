أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

06:23 م الخميس 31 أغسطس 2017

روسيا تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

ارشيفية

موسكو - (د ب أ): 

قالت السلطات الروسية، الخميس، إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة "داعش" في منطقة موسكو بزعم عزمهما ارتكاب هجمات إرهابية بالبلاد.

وقالت وكالة الأمن الاتحادية "إف إس بي" إن أحد المشتبه بهما كان ينوي ارتكاب هجمات غد الجمعة، الذي يتزامن مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وعيد الأضحى للمسلمين.

ووكالة الأمن الاتحادية هي وريث وكالة المخابرات والأمن الداخلي للاتحاد السوفيتي السابق "كيه جي بي".

وجاء في البيان أن المشتبه بهما من وسط آسيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تم احتجاز روسي وثلاثة من وسط آسيا على صلة بتنظيم الدولة بزعم تخطيطهم لهجمات على البنية التحتية للمواصلات ومراكز تجارية في منطقة موسكو.

وابدت روسيا، في الأشهر القليلة الماضية، اهتماما كبيرا بإلقاء القبض على عدد هائلمن الإرهابيين المشتبه بهم من الجمهوريات الإسلامية السوفيتية سابقا في وسط آسيا، والتي غالبية سكانها من المسلمين.

ويعتقد أن تفجير قنبلة في مترو أنفاق سان بطرسبرج، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، قد ارتكبه رجل روسي على صلة بإرهابيين في وسط آسيا.

ويعتقد أن العديد من آلاف المنحدرين من وسط آسيا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في سورية التي تدمرها الحرب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة خارج سرت الليبية

    أخبار

  • سلطات كتالونيا تنفي تلقي تحذيرات بشأن هجوم برشلونة

    أخبار

  • وزير الوحدة الكوري الجنوبي يطلب تعاون روسيا في حل المشكلات مع بيونجيانج

    أخبار

  • حفتر يستقبل رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا

    أخبار

إعلان

ce81ee441b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو