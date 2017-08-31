روسيا تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

موسكو - (د ب أ):

قالت السلطات الروسية، الخميس، إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة "داعش" في منطقة موسكو بزعم عزمهما ارتكاب هجمات إرهابية بالبلاد.

وقالت وكالة الأمن الاتحادية "إف إس بي" إن أحد المشتبه بهما كان ينوي ارتكاب هجمات غد الجمعة، الذي يتزامن مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وعيد الأضحى للمسلمين.

ووكالة الأمن الاتحادية هي وريث وكالة المخابرات والأمن الداخلي للاتحاد السوفيتي السابق "كيه جي بي".

وجاء في البيان أن المشتبه بهما من وسط آسيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تم احتجاز روسي وثلاثة من وسط آسيا على صلة بتنظيم الدولة بزعم تخطيطهم لهجمات على البنية التحتية للمواصلات ومراكز تجارية في منطقة موسكو.

وابدت روسيا، في الأشهر القليلة الماضية، اهتماما كبيرا بإلقاء القبض على عدد هائلمن الإرهابيين المشتبه بهم من الجمهوريات الإسلامية السوفيتية سابقا في وسط آسيا، والتي غالبية سكانها من المسلمين.

ويعتقد أن تفجير قنبلة في مترو أنفاق سان بطرسبرج، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، قد ارتكبه رجل روسي على صلة بإرهابيين في وسط آسيا.

ويعتقد أن العديد من آلاف المنحدرين من وسط آسيا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في سورية التي تدمرها الحرب.