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وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية

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وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية

التحرير

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية، برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه الوزير، في بيان له اليوم الخميس، بضرورة الانضباط فى كافة المستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة مع مستوى حضور الأطباء والتمريض والعاملين، وأمر أيضًا بتوفير كافة المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفيات بالشكل الذى يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى الذين يقصدون المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

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وكلف عبدالغفار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية بضرورة التواصل والمتابعة الفورية لكافة المستشفيات خلال فترة العيد.

وقرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وعضوية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد عبدالبارى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى للوزارة لمتابعة تطورات الأوضاع بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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التحرير

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