أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقوف على جبل عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقوف على جبل عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم

06:08 م الخميس 31 أغسطس 2017

الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقوف على جبل عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم

حجاج بيت الله

عرفات- أ ش أ:

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم علت فيه أصوات التلبية وأشرقت فيه الأجواء الإيمانية والروحانية وانشطرت فيه القلوب طلبا للمغفرة والرحمة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويلتقطوا بعدها الجمر، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي ثم التحلل الأصغر والعودة للكعبة الشريفة من أجل القيام بطواف الإفاضة.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة هي المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وشهدت الطرق التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.

وأعلنت وقوف فرق الإطفاء والفرق المساندة لها بمشعر مزدلفة حالة الإستنفار القصوى للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والمكافحة في مختلف المناطق عند الحاجة، وتخصيص عدة فرق لمحطات قطار المشاعر في مزدلفة، من خلال ما يتوافر لوحدات الإطفاء من تجهيزات تشمل سيارات الصهاريج ومعدات الإطفاء الفردية وانتشار وحدات الإطفاء المساندة المنتشرة على الطرق الترددية والمواقف التي لا يمكن تغطيتها عن طريق والوحدات المتمركزة داخل المشعر.

في سياق آخر، نشرت وزارة الحج إرشادات على الحجاج لتسهيل أداء نسك رمي الجمرات وأبرزها تجنب الخروج في اليوم العاشر مِم الساعة ٦ صباحا إلى الساعة ١٠ ونصف صباحا والحادي عشر من الساعة ٢ ظهرا إلى الساعة ٦ عصرا واليوم الثاني عشر من الساعة ١٠ ونصف صباحا إلى الساعة ٢ ظهرا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السعودية تنشر فرقًا ميدانية للحد من المخاطر حول محطات قطار المشاعر

    أخبار

  • الإيرانيون عادوا الى مكة: سعادة ومرارة.. وسوار الكتروني

    أخبار

  • الدفاع المدني السعودي: مشعر عرفة مستعد لاستقبال الحجاج غدا

    أخبار

  • أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في يوم التروية

    أخبار

إعلان

4adfecab89.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة