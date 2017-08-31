غلق 3 مصانع حلويات بدمياط لمخالفتها شروط التشغيل
غلق 3 مصانع حلويات بدمياط لمخالفتها شروط التشغيل
05:54 م الخميس 31 أغسطس 2017
محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
دمياط - محمد إبراهيم:
وافق محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الخميس، على مذكرة مديرية الشؤون الصحية في المحافظة بشأن إغلاق 3 مصانع حلويات، خالفت الشروط الفنية الملزمة للتشغيل، على أن يستمر الإغلاق لحين زوال أسبابه.
ونفذت مديرية الصحة اليوم حملة في عدد من القرى والمدن رصدت خلالها بعض المخالفات، وطالبت بقرارات غلق إداري لمطعم بفارسكور بشارع الموقف، ومخبز معجنات بميدان المحطة، وكذا مصنعين حلويات بالطريق الدولي، وآخر بالسعدية القبلية.
ووجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة بدمياط والوحدة المحلية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق.
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