فيتنام تحتج على مناورات مرتقبة لبكين في بحر الصين الجنوبي

هانوي - (د ب أ):

قالت متحدثة باسم الحكومة الفيتنامية، في بيان، إن فيتنام احتجت اليوم الخميس على إعلان الصين بأنها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من خليج تونكين في بحر الصين الجنوبي في خضم تصاعد التوتر بالمنطقة.

وقالت لي تاي تو هانج، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، إن التدريبات العسكرية الصينية في المنطقة "تتسبب في قلق بالغ"، مضيفة أن المسؤولين الفيتناميين التقوا بموظفي السفارة الصينية لبحث الوضع.

وأضافت "الموقف الفيتنامي هو أنه يجب أن تنفذ كل الأنشطة الخارجية في المياه الواقعة تحت سيادة فيتنام وولايتها القضائية بالتوافق مع أحكام القانون الفيتنامي والقانون الدولي".

وتابعت أن "فيتنام تطالب الصين بالتوقف وعدم تكرار الأعمال التي تعقد الموقف في بحر الصين الجنوبي".

وتقول الصين إن كل بحر الصين الجنوبي تقريبا جزء من أراضيها ،بما فيه المناطق التي تتداخل مع مطالب فيتنام بالسيادة عليها.

وجرت مناوشات بحرية بين البلدين في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وأدت إلى خسارة فيتنام كل أراضيها في سلسلة جزر باراسيل والكثير من أراضيها في جزر سبراتلي.

وكانت رابطة مصايد الأسماك الفيتنامية قد اشتكت، الأسبوع الماضي، من أن ناقلتين على الأقل هاجمتا أربعة قوارب لصيد الأسماك، وتسببتا في إغراق أحدهم في الأسابيع القليلة الماضية بالقرب من سلسلة جزر باراسيل.