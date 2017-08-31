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إحالة مدير مستشفى حكومي إلى التحقيق لـ«تزويغه» من العمل

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إحالة مدير مستشفى حكومي إلى التحقيق لـ«تزويغه» من العمل إحالة مدير مستشفى حكومي إلى التحقيق لـ«تزويغه» من العمل

التحرير

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أحال مجدى حجازى، محافظ أسوان، القائم بأعمال مدير مستشفى كوم أمبو المركزى، وبعض الأطباء الأخصائيين فى عدد من الأقسام للتحقيق بعد اكتشافه عدم تواجدهم داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الخميس إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أى حالات طارئة خلال فترة عيد الأضحى المُبارك، والتي رافقه خلالها عادل طلحة رئيس مدينة ومركز كوم أمبو.

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وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والباطنة والأطفال والجراحة، وتفاجأ بغياب عدد من الأطباء، و"تزويغ" مدير المستشفى رغم التعليمات الصادرة برفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد الأطباء لاستقبال أى طوارئ خلال أيام العيد.

وأمر الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بإحالة واقعة تغيب مدير المستشفى وعدد من الأطباء إلى التحقيق.

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التحرير

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