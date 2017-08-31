مميش يتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

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تفقد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، منشآت الهيئة الرئيسية واطمأن على إجراءات التأمين بالمجرى الملاحي للقناة وسير الملاحة بصورة منتظمة، موجها التحية لجميع العاملين بالهيئة ومُقدما التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة التفقدية قوات تأمين المجرى الملاحي وأعمال الكوبري العائم بمدينة الإسماعيلية، كما حرص مميش على زيارة مستشفى هيئة قناة السويس للاطمئان على حالة المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، علاوة على التأكد من جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال المرضى.

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وفي هذا السياق، أشاد الفريق مميش ببطولة رجال القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وسلامة منشآت الهيئة الرئيسية في مختلف مدن القناة.