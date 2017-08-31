جاب الله: الإصلاح الإداري يتطلب معايير لاختيار رؤساء الأحياء

التحرير

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كتب- أشرقت عرابي:

قالت النائبة منى جاب الله، عضوة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطهير المحليات يبدأ باختيار رؤساء الأحياء من المنتمين للإدارة المحلية (ابن الإدارة المحلية)، لكونه الأكثر دراية بما يحدث من فساد داخل المحليات.

وأضافت جاب الله لـ«التحرير» أن الإصلاح الإداري للدولة يقدم معايير لاختيار رؤساء الأحياء في مسابقة لوزارة التنمية المحلية.

وبخصوص مشروع قانون «المحليات» أكدت النائبة أنه تم الانتهاء منه بالفعل، وتتمنى أن يعرض خلال دور الانعقاد المقبل، وينص مشروع القانون على أبواب كثيرة، من أبرزها انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون نسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي.

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وترى جاب الله أن الحملات المفاجئة التي يقوم بها رؤساء المجالس تساعد على كشف فساد المحليات، شرط أن تكون حملة مفاجئة غير معلنة.

وتعليقا على واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، أشارت إلى أن تلك الواقعة تؤكد أن لا أحد فوق القانون ومن يخالف يحبس، وأشادت بمجهود الرقابة الإدارية في ضبط وكشف الفساد، مضيفة أن مثل هذه الحملات ساهمت في تقليل الخسائر المالية من فساد المحليات.

وتطالب بالارتقاء بخدمة المواطن بكل الأحياء في الجمهورية، وأن يكون هناك شفافية، حيث إن المحليات هي عصب الدولة في ظل قانون المحليات الجديد.