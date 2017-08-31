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محافظ أسوان يقرر إغلاق كوبري إدفو أمام حركة المرور

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محافظ أسوان يقرر إغلاق كوبري إدفو أمام حركة المرور محافظ أسوان يقرر إغلاق كوبري إدفو أمام حركة المرور

التحرير

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قرر مجدى حجازى، محافظ أسوان إغلاق موقع كوبرى مصرف عطية شنودة بمدينة إدفو عقب حدوث هبوط أرضى حدث به اليوم الخميس.

وعاين المحافظ موقع الهبوط الأرضى بموقع كوبرى مصرف عطية شنودة والذى يربط بين شرق المدينة وميدان المحطة.

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واستدعى المحافظ مسؤولى الرى والطرق والكبارى، وأمر بإغلاق الكوبرى أمام حركة المشاة والمركبات لتأمين سلامة وأرواح وحياة المواطنين إلى حين قيام لجنة هندسية من إدارة الدراسات والتصميمات بوزارة الرى بمعاينة الكوبرى وإعداد تقرير فنى عن حالته، تمهيدا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له من خلال إدارة الصرف التابعة للوزارة.

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التحرير

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