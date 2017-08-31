بالأرقام.. التضامن تكشف لـ«التحرير» حقيقة الصرف الآلي للمعاشات

التحرير

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ردًا على ما نشرته "التحرير" بشأن أصحاب المعاشات وأزمة صرف مستحقاتهم بعد إجازة عيد الأضحى بعنوان "عيد بدون معاشات"، أرسلت وزارة التضامن بيانًا مفصلًا بالأرقام لـ«الجريدة» توضح فيه إجمالي عدد مستحقي المعاشات، ونسبة الحالات المستحقة للمعاش ببطاقات الصرف الآلي "المميكنة"، والحالات المستحقة للمعاش غير حاملي بطاقات الصرف الآلي "غير المميكنة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الحالات المستحقة للمعاش بالقطاع الحكومي ببطاقات الصرف الآلي 3.316.390.

و6.021.275 بالقطاعين العام والخاص، ليصل بذلك إجمالي المستحقين للمعاش من الحالات المميكنة لـ 9.337.665.

أما عن الحالات المستحقة للمعاش من غير حاملي بطاقات الصرف الآلي "غير المميكنة"، فيبلغ عدد المستحقين بالقطاع الحكومي لهذه الحالات 13.727 وفي القطاعين العام والخاص 1.297 ليكون الإجمالي 15.024.

وأكدت ألفة السلامي المستشارة الإعلامية لوزيرة التضامن في تصريح خاص للتحرير أن كافة القائمين على صرف المعاشات لحاملي بطاقات الصرف الآلي في حالة طوارئ لتسهيل عملية الصرف، بالإضافة إلى تأكد الوزارة من توافر الماكينات المناسبة لتسهيل عملية الصرف.

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وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قد ذكر في تصريحات للتحرير أن الوزارة تضلل الرأي العام ولن تصرف شيئًا كما ذكرت في بيانها الأول عن صرف المعاشات في موعدها بعد إجازة عيد الأضحى، لأن من أعلنت عنهم الوزيرة لن يتجاوزوا نسبة 5% من ملايين المستحقين للمعاشات.

وقالت الوزيرة في بيان لها الإثنين الماضي، إن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سوف يكون متاحًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأضافت في تصريحات لها أن الصرف لا يقتصر على ماكينات الصرف الخاصة بمنظومة المعاشات، ولكن سوف يكون متاحًا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد، موضحة أن إجمالي عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومئتي ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، وسوف تتم تغذيتها بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.