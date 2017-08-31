حلم المونديال.. أوغندا تخطف الصدارة من مصر (فيديو)

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تغلب المنتخب الأوغندي، على ضيفه المصري بهدف دون رد،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس في «كمبالا»، ليخطف صدارة المجموعة الخامسة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

سجل أوكوى هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأوغندي، في الدقيقة 50، من تسديدة مرت على يمين عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة.



وألغى حكم المباراة هدف لمنتخبنا سجله محمود كهربا، بداعي التسلل في الدقيقة 35، بعد تمريرة تريزيجه العرضية.

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بهذه النتيجة رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخبنا صاحب المركز الثاني.

شاهد الهدف..



