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​البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى كتبت- مادي غيث: وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات ا

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مصراوي Masrawy

​البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى كتبت- مادي غيث: وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات ا

05:22 م الخميس 31 أغسطس 2017

​البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى كتبت- مادي غيث: وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات ا

محمية وادي دجلة

كتبت- مادي غيث:

وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع توفير كافة سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع والاحتكاك بالبيئة.

وأوضح المهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة، أنه تم إعداد برامج لتعريف الزائرين بالمحميات وأهميتها وسبل الحفاظ عليها بالإضافة إلى توزيع مطبوعات حول المحميات مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات "لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك".

وأضاف سلامة، أن المحميات الطبيعية ستشهد خلال الاحتفال بالعيد تواجد مكثف لباحثي البيئة لاستقبال الزائرين مع توافر سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات البحرية.

وتستعد المحميات الطبيعية هذا العام لاستقبال آلاف الزائرين خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وخاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر والتي يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف.

ودعت وزارة البيئة، المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة والاستمتاع بتجربة فريدة بالمحميات الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية الداخلية.

يذكر أن المحميات الطبيعية بمصر تبلغ 30 محمية وتتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.

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  • محمية وادي دجلة

    ​البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى كتبت- مادي غيث: وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات اأخبار

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مصراوي Masrawy

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