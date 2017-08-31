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أمريكا تقدم مساعدات غذائية بقيمة 91 مليون دولار لإنقاذ إثيوبيا من المجاعة

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مصراوي Masrawy

أمريكا تقدم مساعدات غذائية بقيمة 91 مليون دولار لإنقاذ إثيوبيا من المجاعة

05:27 م الخميس 31 أغسطس 2017

أمريكا تقدم مساعدات غذائية بقيمة 91 مليون دولار لإنقاذ إثيوبيا من المجاعة

مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أديس أبابا - (أ ش أ):

قال مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 91 مليون دولار للمساعدة في مواجهة نقص الغذاء بمناطق في جنوب إثيوبيا تقف على شفا المجاعة.

وأضاف المسئول الأممي -عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين في أديس أبابا وفقا لما أورده راديو (سوا) الأمريكي- أن هذا التمويل سيوفر مساعدات غذائية إضافية طارئة، ورعاية طبية حيوية لتلك المناطق التي تقف على حافة المجاعة، داعيا إلى توفير المناخ السياسي للسماح لكافة أطراف المشهد السياسي بالتعبير عن رأيها بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل المئات العام الماضي.

كانت إثيوبيا قد أعلنت -في وقت سابق- ارتفاع عدد المتأثرين بالجفاف إلى 8.5 ملايين شخص بحسب اللجنة الوطنية للحد من المخاطر والكوارث الإثيوبية، بسبب ضعف موسم الأمطار ما أسفر ازدياد عدد المحتاجين إلى المساعدات الغذائية و الطبية.​

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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