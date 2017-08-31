أهالي قرية 78 بكفر الشيخ: "مش لاقيين عيش من 5 أشهر".. و"التموين": "منعرفش"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط التردد على مكاتب التموين بمركز الحامول، ومديرية التموين بكفر الشيخ، سيطرت حالة من الغضب الشديد، على أهالي قرية 78 التابعة لمركز الحامول، بسبب حرمانهم من الخبز، منذ حوالي 5 أشهر، عقب قرار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بوقف صرف خبز النوتة، دون وجود حلول لهم، من مسئولي مكاتب التموين بكفر الشيخ.

وقال الشحات إبراهيم إبراهيم جاد، ويقيم بقرية 78 التابعة لمركز الحامول، إنه منذ حوالي 5 أشهر، بدون تموين أو خبز، حيث ذهب للبدال التمويني لصرف المقررات التموينية الخاصة به، ففوجئ به يبلغه بوقف الصرف من بطاقته التموينة "الذكية"، وعندما توجه لمسئولي التموين، كان ردهم عليه "دي موقوفة من الوزير".

وأضاف إبراهيم، أن كل مبررات مسئولي التموين في كفر الشيخ، أن الوزير قرر وقف الصرف لأصحاب البطاقات التموينية، المحولين من مكان إلى مكان آخر، موضحًا أنه كان يقيم بنطاق محافظة الدقهلية، واستقر فى إقامته بقرية 78 التابعة لمركز الحامول، ومعه ما يفيد أنه لا يحصل على مقررات تموينية، أو خبز من مكان محل إقامته السابق، وطوال هذه الفترة أصبح بلا تموين وخبز.

وأضافت نجلاء غريب متولي، ربة منزل، وتقيم بنفس القرية، أن بطاقتها التموينية متوقفة، من قبل إدارة تموين الحامول، بسبب بعض التعديلات التي تحتاجها البطاقة، فقرر مسئولو الإدارة، منحها بطاقة ورقية، لصرف المقررات التموينية والخبز مؤقتًا، ومنذ حوالي 5 أشهر توجهت إلى مخبز القرية لصرف الخبز بالبطاقة الورقية، أبلغوها بإيقاف الصرف بها.

وأوضحت أنها مثل أهالي القرية، الذين توجهوا لإدارة تموين مركز الحامول، الذي طلب منهم التوجه لمكتب تموين قرية الأبعادية، التابع له قريتهم محل إقامتهم، وأفادوهم بعدم وجود حلول لهم، والتوجه مرة أخرى إلى إدارة تموين الحامول، ثم الذهاب والتوجه لمديرية التموين بكفر الشيخ، والتقوا ببعض مسئولي المديرية، وفي النهاية لم يلتقوا غير الرد الصادم: "ما ينفعش نصرف لكم عيش"، بحسب قولها.

وأشار سالم هاشم أحمد، من أهالي قرية 78 مركز الحامول، إلى أنه ضمن أعداد كبيرة، مشكلتهم واحدة، وهي عدم الحصول على الخبز البلدي، منذ فترة طويلة، منذ شهر مارس الماضي، واصفًا حالتهم بـ"الكعب الداير"، على جميع مسئولي التموين، من أجل إيجاد حلول لهم، للحصول على رغيف الخبز، المحرومين منه منذ 5 أشهر ماضية.

من ناحيته، وردًا على استفسار "مصراوي"، قال المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه لم يتلق أي شكاوى من أهالي قرية 78 بمركز الحامول بخصوص هذا الأمر، ولم يلتق بأي منهم، وسيعود لزملائه بالمديرية، وإدارة تموين الحامول، للاستفسار منهم على حقيقة هذا الأمر، من أجل بحث مشاكل أهالي هذه القرية، والعمل على حلها، وتحقيق مطالبهم.