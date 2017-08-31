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سلطات كتالونيا تنفي تلقي تحذيرات بشأن هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

سلطات كتالونيا تنفي تلقي تحذيرات بشأن هجوم برشلونة

05:08 م الخميس 31 أغسطس 2017

سلطات كتالونيا تنفي تلقي تحذيرات بشأن هجوم برشلونة

صورة من احداث هجوم برشلونة

مدريد - (أ ش أ):
نفت السلطات بإقليم كتالونيا الإسباني، اليوم الخميس، التقارير الإعلامية التي تفيد بتلقيها تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بمجال مكافحة الإرهاب حول هجوم يستهدف برشلونة.

وصرح وزير داخلية الإقليم يواخيم فورن بأن الشرطة المحلية لم تتلق تحذيرات من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة حول وقوع هجوم الشاحنة بجادة "لا رامبلا" ببرشلونة في 17 من أغسطس الجاري والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وأضاف المسؤول الرفيع بالشرطة في كتالونيا جوزيب لويس تابيرو أن تحذيرات عامة وردت بشأن الهجوم، جاء أحدها في 25 من مايو الماضي، إلا أن السلطات الإسبانية والكتالونية اعتبرتها غير موثوقة، ونفى تابيرو ورود هذه التحذيرات من الاستخبارات الأمريكية أو المركز الوطني لمكافحة الإرهاب رافضا الإفصاح عن مصدرها.

وكانت جريدة "بيريوديكا" - التي تتخذ من برشلونة مقرا لها - قد نشرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت تحذيرا للشرطة المحلية في 25 من مايو الماضي ذكرت فيه جادة "لا رامبلا" على وجه الخصوص، كما نشرت وسائل إعلام محلية تقارير مشابهة.

من جانبه، اتهم فورن الجريدة بمحاولة تشويه سمعة الشرطة المحلية، فيما صرحت السفارة الأمريكية في مدريد أنه لا يمكنها التعليق على أمور الاستخبارات.

يذكر أن الهجوم - الذى وقع فى 17 من أغسطس - أسفر عن مقتل 14 شخصا، فيما أدى هجوم آخر في كامبريلس القريبة باليوم التالي إلى مقتل شخص واحد.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات.

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Asha

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