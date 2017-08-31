قبل العيد.. نظفي منزلك في ساعتين فقط

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يرتبط العيد عند المصريين ببعض العادات التي تجعل هذا الموسم مميزًا، لا شك أن تناول اللحوم في عيد الأضحى إحدى أبرز تلك العادات، كما أن تنظيف المنزل عادة مميزة لكل عيد أو مناسبة مهمة.

تحرص كثير من النساء، خاصة العاملات، على تنظيف المنزل كاملًا بسرعة شديدة لتتمكن من قضاء باقي العيد مع عائلتها في هدوء، ولذلك يقدم موقع "هاوس كيبنج" مجموعة من النصائح للحصول على منزل نظيف قبل العيد وفي ساعتين فقط..

1- غرف النوم

قومي بإزالة المفارش والملايات والأغطية جميعها من غرف النوم وضعيها في الغسالة، ثم عودي مرة أخرى إلى الغرف لفرشها بالأغطية النظيفة، ثم قومي بإزالة الأتربة من الأخشاب باستخدام قطعة قماش جافة، ولا تنسي تنظيف المرايا بقطعة من القطن المبلل لتحصلي على غرف نوم نظيفة في نصف ساعة فقط.

2- غرفة المعيشة

كرري ما قمتِ به في غرف النوم، واستبدلي الأغطية المفروشة بأخرى نظيفة، وضعي المستعملة في الغسالة، ثم أزيلي الأتربة من الأثاث الخشبي بقطعة قماش جافة، ولن تأخذ منكِ تلك الخطوة سوى ربع ساعة فقط.

3- المطبخ:

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ابدأي أولًا بغسل جميع الأواني والأدوات المستعملة وضعيها في المكان الصحيح، ثم استخدمي اسفنجة مبللة في تنظيف البوتاجاز والثلاجة بسرعة، واستخدمي كذلك قطعة قماش مبللة في تلميع أثاث المطبخ، وكل ذلك في نصف ساعة فقط.

4- الحمام:

على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه المكان الذي يأخذ وقتًا طويلًا ومجهودًا كبيرًا في التنظيف لإبقائه لامعًا ومطهرًا، فعليكِ استخدام أسفنجة خشنة وسائل تنظيف قوي في تنظيف مقعد الحمام والأحواض والأرضيات، وستكلفك هذه الخطوة نصف ساعة فقط.

5- الأرضيات:

بعد تنظيف المنزل كاملًا حان الآن وقت تنظيف الأرضيات، وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي تتطلبه؛ فغن تنظيف أرضية المنزل كاملًا لن تأخذ منك سوى ربع ساعة فقط؛ ولكن إذا ما قمتِ بذلك بالطريقة الصحيحة، وهي أن تقومي بسكب الماء في غرف النوم أولًا، ثم غرفة المعيشة، ثم المطبخ، وسحبها بالمسّاحة إلى الحمام مباشرة، وأخيرا تنظيف أرضية الحمام بنفس الطريقة.