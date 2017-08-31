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القبض على 3 أشخاص وبحيازتهم 25 ألف قرص مخدر في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص وبحيازتهم 25 ألف قرص مخدر في الدقهلية

04:42 م الخميس 31 أغسطس 2017

القبض على 3 أشخاص وبحيازتهم 25 ألف قرص مخدر في الدقهلية

المقبوض عليهم

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، القبض على ثلاث أشخاص وبحيازتهم 25 ألف قرص مخدر من عقار "الترامادول" قبل قيامهم بترويجها على عملاءهم خلال عيد الأضحى.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب عمار الجداوي، من ضبط كلًا من "التهامي. م. ا. أ"، 41 عامًا، ومقيم قرية طبنوها التابعة لمركز نبروة، و"عبدالعزيز. م. ع. ا"، 34 عامًا، سائق ومقيم بمدينة طلخان، "هاني. ف. أ"، 34 عامًا، مبيض محارة، ومقيم بمدينة طلخا، حال استقلالهم السيارة رقم 604247 ملاكي الغربية ماركة "كيا سيراتو" بيضاء اللون ملك المتهم الأول.

وبتفتيش السيارة عثر بحيازتهم على مائتين علبة من عقار "الترامادول" المخدر بداخلها ألفين شريط بإجمالي مضبوطات 25 ألف قرص.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار وتحرر المحضر رقم 11905 جنايات مركز شرطة طلخا، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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