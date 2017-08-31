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للطلاب المقبولين.. تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس المتفوقين

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مصراوي Masrawy

للطلاب المقبولين.. تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس المتفوقين

04:40 م الخميس 31 أغسطس 2017

للطلاب المقبولين.. تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس المتفوقين

كتبت- ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة هي: شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الأصل"معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة، 3 شهادة ميلاد كمبيوتر، 6 صور شخصية 6×4 ، 10 أظرف بريدية، ظرف بلاستيك بكبسولة، طوابع بريدية بقيمة 21 جم، كشف طبى باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم الشعار من مستشفى حكومي أو من التأمين الصحي، إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي من البنك الأهلي المصري بقيمة 1000 جم و 2000 تأمين لجهاز اللاب توب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على الرقم ( 01003784008 ) ، وطلب الالتحاق بالمدرسة.

ووجهت الوزارة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2017/ 2018، التوجه إلى مقار المدارس التي تم توزيعهم عليها، وذلك بدءًا من الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل وحتى 14 سبتمبر.

وبالنسبة للطلاب والطالبات الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، الغربية، والمنوفية، فعليهم التقدم بملفاتهم إلى المسئول عن استلام الملفات بكل مدرسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، نتائج اختبارات القبول بالنسبة للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين، ويمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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