تعرف على ساحات صلاة عيد الأضحى في المنيا

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خصّصت وزارة الأوقاف 112 ساحة لأداء صلاة عيد الاضحى غدا الجمعة بمختلف مراكز ومدن محافظة المنيا.

واعتمدت مديرية الأوقاف، في بيان لها، ساحات الجمعية الزراعية بقرية نزلة حسين، والسوق والإصلاح الزراعي بقرية البرجاية، ومسجد الرحمن بقرية بهدال، والمدرسة الإعدادية بقرية الحوارتة، والنادي الرياضي بقرية ماقوسة، والنادي الشرقي ومدرسة بني أحمد الابتدائية ببني أحمد الغربية، وساحة أبو يعقوب ودير عطية وعمار بن ياسر بقرية طهنشا، والمدرسة الإعدادية بقرية الشيخ عبدالرازق، والمدرسة الإعدادية بقرية العبيد، والجمعية الزراعية بدمشير، والجمعية الزراعية بقرية سوادة، والجمعية الشرعية بقرية صفط اللبن، ووسط البلد ومسجد الرضوان بصفط الغربية، ومركز الشباب بقرية صفط الشرقية، وساحة القرايشة بقرية القرايشة، وساحة أبو بطيحة بقرية بني محمد سلطان، ومركز الشباب بقرية ريدة، وساحة المجاهدين بقرية دماريس.

وتم تخصيص ساحة مدرسة الثانوية العسكرية في مدينة المنيا، وساحة ميدان الشباب بالمنيا الجديدة.

وذكر بيان المديرية أنه تم اعتماد الساحة الشعبية في مركز بني مزار، ومركز الشباب بقرية القيس، والنادي الرياضي بصفط أبو جرج، والمدرسة الابتدائية بقرية الجندية، وساحة مكتب بريد صندفا، ومسجد النور، ومسجد التوحيد بالبهنسا، والمسجد الشرقي بقرية ساقولا، والمدرسة الابتدائية بأبطوجة، والجمعية الزراعية بأبو العباس.

كما تم تخصيص ساحة مرزوق في مركز مطاي، ومركز الشباب بقرية منبال، واستاد مطاي الرياضي، وساحة مطاي البلد، وفي مركز العدوة تم تخصيص ساحة كفر، أسفل عمارات الكبرى ببندر العدوة، أمام فيلا الحاج رمضان كامل بقرية البسقلون، وأرض السوق بقرية عطف حيدر، وأرض محمود موسي ببني وركان، ومسجد الرحمن بالمسيد، وملعب قرية البجهور، ومسجد الرحمن بزاوية برمشا، والسوق بالقايات، مفوز طيبة، والترعة القديمة بمنشأة حلفا.

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وخصصت مديرية ساحة الاستاد الرياضي وأبا البلد وشم القبلية ودهمرو واستاد قليني الغربي والعباسية شرق البلد والمرشح واللمس والجمعية الشرعية بكفر الصالحين، والعمدة بكوم الحاصل، ومسجد الرحمن بقرية الزورة، وفي مركز سمالوط تم تخصيص ساحات، ميدان فهمي عبدالعال بقرية منقطين، واستاد سمالوط، مسجد الرحمة بجوار مستشفى الرمد، واستاد إطسا البلد والنادي الرياضي باليوسفي، ومركز الشباب بقرية إسطال.

وفي مركز أبو قرقاص تم تخصيص ساحة أحمد كاظم وساحة إتليدم القبلية بقرية إتليدم، وساحة بني محمد شعراوي، والساحة البحرية بقرية والجمعية الشرعية بالمطاهرة القبلية، والعزازنة بكوم الزهير، وساحة الجمالية، وساحة الوحدة الصحية والحماية بقرية الكرم، والزرابي الغربية، وسفاي، ومسجد الأهالي بقرية القشيري، وعبدالمنعم عبدالباقي بالحسانية، والمدرسة الابتدائية بزاوية حاتم، والمعهد الديني ببلنصورة، والملعب بقرية الشيخ مبارك، ومصلى نادي ناصر، ومصرف ماقوسة ببندر الفكرية، ومركز الشباب بقرية منسافيس، ومنشأة دعبس، وساحة السوق ببني عبيد، وساحة المدرسة الابتدائية بمنتوت، وساحة السوق بصنيم، والجمعية الزراعية ببني خيار مسجد الرحمن بقرية المحرص.

وفي مركز ملوى تم تخصيص ساحة المعهد الديني شرق المحطة، والروضة بقرية الروضة مدرسة أبو قلته، وساحة ديروط أم نخلة، وبجوار عصارة سيف بقرية منشأة المغالقة، والوحدة المحلية بقرية دروة، والجمعية الزراعية بقرية العرين القبلي، وأرض ماهر مفتاح بالعرين البحري، والاستاد الرياضي بمدخل ملوى، وفي مركز ديرمواس، تم تخصيص ساحة قرية الناصرية نادي الشباب بقرية دلجا، ومركز الشباب ببندر دير مواس، مركز شباب التل الشرقي بتل بني عمران.

يذكر أن وزارة الأوقاف حذرت من الصلاة في ساحات غير شرعية.