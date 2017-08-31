التعليم تُحدد شروط التقدم لامتحانات المصريين بالخارج

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الانترنت، شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأتاحت الوازرة التسجيل الالكتروني للتقدم لامتحانات " أبناؤنا في الخارج" للطلاب المصريين الراغبين في التقدم للامتحانات خارج البلاد، وذلك بداية من أمس الأربعاء.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين في التسجيل، الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg/، والتسجيل باستخدام الرقم القومى، من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ويمكن التعرف على الشروط من خلال الرابط التالي:

http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2018/sonabroad/condition2018.pdf