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التعليم تُحدد شروط التقدم لامتحانات المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

التعليم تُحدد شروط التقدم لامتحانات المصريين بالخارج

04:27 م الخميس 31 أغسطس 2017

التعليم تُحدد شروط التقدم لامتحانات المصريين بالخارج

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الانترنت، شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأتاحت الوازرة التسجيل الالكتروني للتقدم لامتحانات " أبناؤنا في الخارج" للطلاب المصريين الراغبين في التقدم للامتحانات خارج البلاد، وذلك بداية من أمس الأربعاء.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين في التسجيل، الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg/، والتسجيل باستخدام الرقم القومى، من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ويمكن التعرف على الشروط من خلال الرابط التالي:

http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2018/sonabroad/condition2018.pdf

 

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