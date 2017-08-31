تعرف على رسوم امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

كتبت-ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم للامتحانات بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج "أبناؤنا بالخارج".

وتراوحت المصروفات ما بين 100 و150 دولار، إاضفة إلى الطوابع، ورسم تحرير الشهادة.

وأتاحت الوزارة، التسجيل الالكتروني للتقدم لامتحانات " أبناؤنا في الخارج" للطلاب المصريين الراغبين في التقدم للامتحانات خارج البلاد، وذلك بداية من أمس الاربعاء

وعلى الطلاب الراغبين في التسجيل، الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg/، والتسجيل باستخدام الرقم القومي، من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ويتاح التسجيل من الصف الاول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى.