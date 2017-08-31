بالصور.. أهالي الغربية عن مستلزمات العيد: "الأسعار غالية بس لازم نشتري"

الغربية - مروة شاهين:

أقبل أهالي محافظة الغربية، على شراء مستلزمات العيد من لحوم وحلوى ومقبلات، وشهدت الأسواق زحامًا شديدًا، رغم ارتفاع الأسعار بشكل كبير عن العام الماضي.

وقالت سناء الحسيني، ربة منزل، إن أسعار اللحم سجلت اليوم سعر 140 جنيهًا للكيلو، وزاد سعرها عن العام الماضي 30 جنيهًا دفعة واحدة، ما دفعها لتقليل الكميات التي تقوم بشراءها كل عام قائلة: "الأسعار غالية بس لازم نشتري هنعمل أيه".

بينما قالت صفية النجار، موظفة، إنها لم تقم بشراء حلوى العيد من شوكولاتة وسوداني ومكسرات لارتفاع الأسعار، قائلة: "كفاية جبنا العيد الصغير".

وأشار ناجي الشريف، صاحب محل حلوى، إلى أن الإقبال هذا العام متوسط، رغم أن الأسعار لم تتغير عن عيد الفطر، لكن ارتفاع أسعار اللحوم دفع الأهالي للتخلي عن شراء الحلوى والمقبلات من ترمس وسوداني وبليلة.

من ناحية أخرى، قال محمود عبدالفتاح، صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم زادت تقريبًا 40% عن العام الماضي، ورغم ذلك يوجد إقبال شديد على الشراء من قبل الأهالي، ولم يقتصر الأمر على اللحوم فقط بل شهد سوق الكرشة والكوارع إقبالًا شديدًا من الأهالي، حيث سجل كيلو الكرشة 75 جنيهًا للكيلو، والكوارع 140 جنيهًا للرجل الواحدة.