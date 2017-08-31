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بالصور.. وصول اليخت الأمريكي "Yas" لميناء شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول اليخت الأمريكي "Yas" لميناء شرم الشيخ

04:21 م الخميس 31 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليخت السياحي "yas" على متنه 77 بحارًا يمثلون طاقم اليخت، قادمًا من ميناء بورسعيد، اليوم الخميس.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن اليخت الذي وصل اليوم الخميس، يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف في تصريح صحفي، أن طاقم اليخت سيقضون 4 أيام بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، ويتضمن البرنامج السياحي زيارة مناطق رأس محمد، وسانت كاترين، ودهب، وكامب حبيبة، ونويبع، ونبق، ووادي مندر، وخليج نعمة، وممارسة الرياضات المائية السنوركلينج والغوص.

وفي السياق وجه اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء، بتوفير كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات لكافة اليخوت السياحية لجذب المزيد من الحركة السياحية وتنمية سياحة اليخوت بموانئ البحر الأحمر.

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